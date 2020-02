OVV: geen invloed Boeing op rapport over crash Turkish Airlines

Een Boeing 737 van Turkish Airlines stortte op 25 februari 2009 kort voor de landing neer bij Schiphol. Negen inzittenden kwamen om het leven. De OVV deed onderzoek en concludeerde dat de crash was veroorzaakt door een defecte hoogtemeter, in combinatie met fouten van de bemanning.

The New York Times berichtte vorige maand dat Boeing een sturende invloed zou hebben gehad op de de conclusies van de OVV. Daarbij zou het accent zijn verlegd naar fouten van de piloten, in plaats van een technisch mankement waarvan de fabrikant al jaren wist dat het bij dit vliegtuigtype kon voorkomen.

Van Vollenhoven erkent dat „een bekend probleem” de piloten de das omdeed. Uit de gegevens uit de ’zwarte doos’ blijkt zelfs dat bij de laatste twee vluchten met het ramptoestel voor de fatale crash zich precies hetzelfde probleem had voorgedaan. „Toen konden de piloten het wel opvangen.”

Wetenschapper Sidney Dekker, die de menselijke factoren onderzocht die een rol speelden bij de crash, vindt wel dat de schuld te makkelijk bij de piloten is gelegd. „Menselijk falen kan nooit een oorzaak zijn, het is altijd een gevolg”, hield hij de Kamerleden voor. Hij vermoedt dat de achterliggende oorzaken wel degelijk op aandringen van Boeing onderbelicht zijn gebleven.

„Het probleem is: als je de schuld bij de piloten legt, dan grijpt de fabrikant natuurlijk onmiddellijk zijn kans”, aldus de wetenschapper. „Dan is er voor hen niks te verbeteren, niks te leren, dan houdt het verhaal op.”

Huidig OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem blijft er evenwel bij dat ook de technische tekortkomingen bij Boeing voldoende zijn belicht. „Wij wijzen ook nooit schuldigen aan, alleen factoren die een rol hebben gespeeld. Dat is hier ook gebeurd.” Dat ook Boeing tijdens het onderzoek is geraadpleegd, is standaardprocedure en „doet niets af aan onze onafhankelijkheid”, aldus Dijsselbloem.