Geschrokken moeder zoekt mishandelaars van haar zoon (20)

Haar 20-jarige zoon Wessel beleefde zaterdagnacht een ware nachtmerrie. Na een feestje werd hij met zijn fiets van de weg gereden en in elkaar geslagen door drie jongens die geld van hem wilden. „Door de hersenschudding die hij heeft opgelopen kan hij zich niets meer herinneren”, schrijft Jacquelien Tielemans op Facebook. Zo weet hij niet hoelang hij op de grond heeft gelegen. Een toevallige passant bracht de jongen thuis.

„Buiten een hersenschudding heeft hij kneuzingen en hechtingen”, aldus de geschrokken moeder. „Deze jongens moeten worden gepakt!”

Ze hoopt dat getuigen zich bij haar en de politie zullen melden. Haar bericht is meer dan vierduizend keer gedeeld. ’Rotzakken’, ’walgelijk’ en ’laffe ratten’ zijn slechts een greep uit de honderden reacties en steunbetuigingen.

Wessel voelt nog steeds de adrenaline in zijn lijf, vertelt hij tegen Omroep Brabant. „Ik weet er weinig meer van. En dat komt niet door de alcohol, want die was gewoon schappelijk. Maar de klappen waren zo raak, dat ik er niet veel meer van weet. Dat vind ik heel jammer, want anders had ik meer informatie kunnen geven.”

De familie heeft aangifte gedaan.