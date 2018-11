’Voorzegger’ antwoorden inburgering opgepakt

De verdenking is dat hij met verborgen zendapparatuur het examen volgde, waarna hij het goede antwoord zou influisteren in een oortje dat de examenkandidaten bij zich droegen.

Bronnen van De Telegraaf zeggen dat het valsspelen onder meer zou plaatsvinden bij lezen (waarvan met een verborgen camera opnames werden gemaakt), maar het voorzeggen zou ook gebeuren bij examens waarbij audio wordt gebruikt, zoals luisteren en spreken. In die toetsen krijgen inburgeraars vragen die gaan over geluidsfragmenten die ze beluisteren.

Mercedes

Bij de aanhouding van de verdachte is communicatie-apparatuur in beslag genomen, net als de administratie. Ook zijn Mercedes is geconfisqueerd, vooruitlopend op een eventuele ontnemingszaak. „Misdaad mag namelijk niet lonen”, aldus justitie.

Dat de fraude volgens het Openbaar Ministerie te maken heeft met inburgeringsexamens, is opvallend. Enkele weken geleden schreven minister Van Engelshoven (Onderwijs) en Koolmees (Integratie) nog dat van deze examens nauwelijks vragen en antwoorden zouden zijn uitgelekt.

Grote schaal

De signalen dat de Amsterdamse inburgeringsschool op grote schaal valsspeelt, dateren al van juni 2017, bleek vorige week in de Tweede Kamer tijdens een groot integratiedebat. De fraude kwam aan het licht door een anonieme mail, zegt het Functioneel Parket, de afdeling van justitie die fraude bestrijdt.

De Amsterdamse school is niet de enige van de commerciële inburgeraars die onder de loep van politie en justitie ligt. Afgelopen juli deed de politie daar al een inval, maar dat gebeurde ook bij een bedrijf in Utrecht.