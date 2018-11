Man sleept slachtoffer ongeluk (en diens auto) naar eigen huis

De inwoner van Kootwijkerbroek had ’een klap’ gehoord en vond het slachtoffer in de auto. Samen met een ander haalde hij het slachtoffer uit de auto. De twee kenden elkaar niet, stelt de politie, maar toch besloot de omstander het slachtoffer thuis op de bank te leggen.

Achteraf gezien was die wellicht goedbedoelde ’hulp’ dom en gevaarlijk, bevestigt de politie: het slachtoffer bleek een gebroken nek te hebben en dat had zomaar in een dwarslaesie kunnen eindigen. „Het is zeer onverstandig om met mensen met nekletsel te gaan zeulen”, aldus de politiewoordvoerder.

Ook auto weggesleept

Het slachtoffer was met zijn auto tegen een boom gereden. Hij had gedronken, vertelde hij zelf. Een bloedtest moet daarover uitsluitsel bieden.

Nadat het slachtoffer uit Voorthuizen op de bank was gelegd, heeft de inwoner van Kootwijkerbroek ook nog zijn auto opgepikt met een heftrucje. „Die heeft ’ie op zijn eigen terrein gezet”, aldus een politiewoordvoerder.

Niet doen

„Ben je getuige van een ongeluk, blijf dan bij het slachtoffer zitten, bel 112 en laat de hulpdiensten hun werk doen”, vertelt de woordvoerder. „Tenzij de auto in brand staat of in het water ligt en naar de bodem zinkt. Dan moet je uit twee kwaden kiezen.”

Het zeulen met gewonden kan overigens ook slechte gevolgen hebben voor de ’redder’ zelf, vertelt de politiewoordvoerder: „Het is weleens gebeurd dat mensen in al hun goedheid een slachtoffer in hun eigen auto zetten, waarna het slachtoffer over nekpijn klaagt en uit de auto moet worden gezaagd.”