Nederlandse peuter van verdrinkingsdood gered op Mallorca

Archieffoto zwembad Ⓒ Hollandse Hoogte

Palma de Mallorca - Een Nederlandse peuter van 19 maanden is gisteren door omstanders uit een hotelzwembad in Palma de Mallorca gered. Het waren twee toeristen die de Nederlandse dreumes rond half tien 's ochtend in het water zagen vallen, waarna één van hen in het water sprong om de peuter uit het water te halen.