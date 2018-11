Politie vindt 200 stuks gevaarlijk vuurwerk op tienerkamer

De politie kreeg de tiener op het spoor door een melding van een moeder uit Eindhoven. Zij had bij haar zoon op de kamer enkele stuks Cobra 6 gevonden, een zwaar explosief knalvuurwerk dat lijkt op een rotje.

„Uit verder onderzoek kwam naar voren dat deze jongen het vuurwerk op school had gekocht van een jongen uit Helmond”, schrijft de politie Helmond op Facebook. Na verder onderzoek stuitten agenten op de grotere vondst. Het gevaarlijke knalwerk lag naast het bed van de jongen.

„Het vuurwerk in Eindhoven en Helmond is door ons in beslag genomen en zal worden vernietigd. Tevens zal er onderzoek gedaan worden naar de herkomst van het vuurwerk.”

Het Italiaanse Di Blasio Elio Fireworks is een van de belangrijkste fabrikanten van Cobra-vuurwerk. Ook is er illegaal namaakvuurwerk uit China in omloop.