Johan Remkes wordt ’bemiddelaar’ tussen boeren en politiek

Vanaf 13 juli gaat Remkes aan de slag met voorbereidingen. Het idee is dat de gesprekken in de tweede helft van augustus beginnen, schrijft landbouwminister Henk Staghouwer in een brief aan de Kamer. Staghouwer en stikstofminister Christianne van der Wal hebben Remkes gevraagd onafhankelijk de gesprekken te leiden tussen „het kabinet, medeoverheden, de agrarische sector en andere belanghebbende organisaties”.

Confrontaties

Volgens de plannen van het kabinet moeten veel boeren om Natura2000-gebieden te beschermen de veestapel drastisch verminderen. De boerensector wordt door Den Haag de nek omgedraaid, klinkt het op het platteland. Boeren trokken al naar het huis van stikstofminister Van der Wal in Gelderland, waar het uitliep op confrontaties met de politie.

Protestacties

Ook maandag staan er weer protestacties van boeren met tractors op de planning. Zo verwacht Schiphol, een van de grootste stikstofuitstoters van Nederland, (verkeers)problemen en blokkades rond de luchthaven bij Amsterdam.

VVD’er Remkes heeft veel ervaring als bestuurder en er wordt vaak een beroep op hem gedaan als crisismanager, bijvoorbeeld na politieke problemen in Limburg en Den Haag. Hem werd vorig jaar ook gevraagd de ellenlange formatie uit het slop te trekken.

Commissie

Ook in het stikstofdossier is Remkes geen onbekende. Hij leidde een commissie die twee belangrijke rapporten schreef over de stikstofaanpak. Daarin adviseerde hij onder meer doelen vast te houden (driekwart van de beschermde natuur onder de kritische stikstofgrens en halvering van de stikstofuitstoot) waar een deel van de boeren zich nu tegen verzet.

Die doelen blijven staan, heeft premier Mark Rutte al gezegd tijdens een debat over de boerenacties deze week. In dat debat zei Rutte voorstander te zijn van een bemiddelaar. „Maar we gaan niet aan tafel zitten met de relschoppers”, voegde hij daaraan toe. „Ik ga niet aan tafel zitten met iemand die met een mokerhamer op een politiebus staat te rammen.”