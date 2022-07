Meteen al kritiek op Remkes als boerenbemiddelaar: ’Niet voor Piet Snot aan tafel’

Het was de Tweede Kamer die om het aanwijzen van een bemiddelaar had gevraagd. Dat gebeurde na hevige boerenprotesten door heel het land. Het kabinet stemde ermee in, maar wijzigde daarbij wel de door de Tweede Kamer gevraagde functie: het werd een gespreksleider in plaats van een bemiddelaar.

Dat wekt argwaan bij LTO. De belangenorganisatie voor boeren en tuinders is weliswaar bereid om met Johan Remkes over de stikstofprotesten in gesprek te gaan, maar zegt dat het cruciaal is dat er in zo’n gesprek wel over ’échte pijnpunten’ kan worden gesproken. „Dus over de doelen, het tijdspad en de manier waarop reducties kunnen worden gehaald. Is die ruimte er niet, dan heeft een gesprek simpelweg geen zin.”

Het stuit LTO tegen de borst dat het kabinet het nu heeft over een ’gespreksleider’. „Wij gaan conform Kamerdebat en eigen wens uit van een bemiddelaar en bijbehorende opdracht.”

Agractie had de naam van voormalig SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf genoemd als iemand die deze rol op zich zou kunnen nemen. Maar de organisatie zou liever praten met stikstofminister Christianne van der Wal of premier Mark Rutte en stelt dat overleg eigenlijk alleen zin heeft als de inhoud van het voorgenomen stikstofbeleid ter discussie staat. En dat is volgens Kemp nu niet aan de hand. „We hebben geen zin in een theekransje”, stelt hij.

Ook in het stikstofdossier is Remkes geen onbekende. Hij leidde een commissie die twee belangrijke rapporten schreef over de stikstofaanpak. Daarin adviseerde hij onder meer om aan de stikstofdoelen vast te houden (driekwart van de beschermde natuur onder de kritische stikstofgrens en halvering van de stikstofuitstoot) waar een deel van de boeren zich nu tegen verzet.

Die doelen blijven staan, heeft premier Mark Rutte al gezegd tijdens een debat over de boerenacties deze week. In dat debat zei Rutte voorstander te zijn van een bemiddelaar. „Maar we gaan niet aan tafel zitten met de relschoppers”, voegde hij daaraan toe. „Ik ga niet aan tafel zitten met iemand die met een mokerhamer op een politiebus staat te rammen.”

Confrontaties

Volgens de plannen van het kabinet moeten veel boeren om Natura2000-gebieden te beschermen de veestapel drastisch verminderen. De boerensector wordt door Den Haag de nek omgedraaid, klinkt het op het platteland. Boeren trokken al naar het huis van stikstofminister Van der Wal in Gelderland, waar het uitliep op confrontaties met de politie.

Ook vicevoorzitter Jos Ubels van Farmers Defence Force is sceptisch over de beslissing van het kabinet om Remkes aan te stellen als boerenbemiddelaar. „Ik snap niet wat het doel is van deze exercitie”, schrijft hij in een reactie aan het ANP. „Het kabinet maakt blunder op blunder en nu sturen ze een bemiddelaar op pad die eenzijdig het gesprek aan moet gaan zonder aan de doelen te mogen tornen”, schrijft Ubels. „Ik vraag me af wat er dan in zo’n gesprek gezegd moet worden.”

Hij vraagt zich ook af of boeren bereid zullen zijn om „voor Piet Snot” met Remkes aan tafel te gaan. „Ik in elk geval niet.”

Ook maandag staan er weer protestacties van boeren met tractors op de planning. Zo verwacht Schiphol, een van de grootste stikstofuitstoters van Nederland, (verkeers)problemen en blokkades rond de luchthaven bij Amsterdam.