Arrestaties voor handel met chemicaliën

De arrestaties werden verricht in Alkmaar, Houten, Rotterdam en IJsselstein. Het vijftal (in leeftijd variërend van 23 tot 54 jaar) wordt verdacht van het voorbereiden van drugsproductie, drugsbezit en witwassen. De FIOD doet onderzoek naar contante stortingen van in totaal 600.000 euro op bankrekeningen van de verdachten. Het UWV onderzoekt jarenlange uitkeringsfraude door een van de verdachten.

De FIOD vermoedt dat de verdachten gebruik hebben gemaakt van lege dan wel slapende bv’s om de chemicaliën te bestellen. Die bv’s stonden op naam van katvangers. Op 26 juni deed de FIOD in het kader van dit onderzoek al 22 doorzoekingen in woningen en loodsen. In Rotterdam stuitte de rechercheurs op een cocaïnewasserij, die moest worden ontmanteld door specialisten van de politie en het Nederlands Forensisch Instituut.