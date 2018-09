’Falende minister mag door’

Hij schrijft:

Je kan de krant niet opslaan of er is weer wat mis met defensie. Tekorten aan mensen, gebrekkig en te weinig materiaal, en uiteindelijk een slecht functionerende organisatie waarin zelfs de marechaussee het niet meer pikt.

De Koninklijke Marechaussee, wie had dat gedacht. En de minister? Die draait eromheen en praat het goed, maar is toch verantwoordelijk voor dit falen. Het meest wonderlijke is dat zij zo hoog op het VVD-lijstje staat, dat zij straks weer op een ander departement wordt losgelaten. Is het protectie, vriendjespolitiek, positieve discriminatie? Wie zal het zeggen. Het is wel onbegrijpelijk.

Reinier Voogd, Limbricht