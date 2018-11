President wil staat van beleg in Oekraïne

De aanleiding is de opgelopen spanning tussen Oekraïne en Rusland nadat de Russen zondag drie Oekraïense marineschepen hadden beschoten en in beslag genomen. Volgens Moskou voeren de schepen in strijd met de afspraken via de Straat van Kertsj de Zee van Azov binnen.

Beide landen beschuldigen elkaar van provocaties. Regeringsfunctionarissen uit Duitsland, Rusland, Frankrijk en Oekraïne komen later maandag in Berlijn bij elkaar om een oplossing te zoeken voor het conflict.

Waarschijnlijk debatteert en stemt het Oekraïens parlement maandag nog over het instellen van de staat van beleg.