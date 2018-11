Jongen (14) gewond bij beschieting huis

Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag aan de Dr.C.A.Gerkestraat. Het slachtoffer lag te slapen achter het raam waar de kogel naar binnen vloog, zo meldt de politie.

Het incident zou rond 03.00 uur zijn gebeurd. De 14-jarige jongen zou lichtgewond zijn geraakt aan een hand.

De recherche heeft ter plaatse sporen veiliggesteld en vraagt nu getuigen zich te melden voor het verdere onderzoek. Over de aanleiding voor de beschieting is niets bekend.

