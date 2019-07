Kinderen onwel door hitte op kampeerboerderij Leusden

Een kind is naar het Meander Medisch Centrum in Amersfoort gebracht, de rest naar het UMC Utrecht. „Maar dat incident staat los van al het andere. Het heeft dus niks te maken met de kinderen die zo verhit raakten”, aldus woordvoerder Liselotte Mackloet.

De hulpdiensten rukten met veel materiaal uit naar de YMCA kampeerboerderij aan de Paradijsweg. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De kinderen hadden last van een zeer hoge (40+) en daarmee levensbedreigende lichaamstemperatuur.

Spelletjes

De kinderen die in Leusden op kamp zijn, komen uit Rijnsburg. In een bericht op Facebook laat de organisatie van het zomerkamp Rijnsburg weten dat de kinderen allemaal in goede handen en aanspreekbaar zijn. „De kinderen die oververhit zijn, worden op dit moment verzorgd en de andere kinderen zitten rustig in het Indianenkamp spelletjes te doen en veel te drinken.”

De organisatie liet ook weten dat het voor de ouders ’niet noodzakelijk en gewenst’ is om naar Leusden te komen. „Alle kinderen die zorg nodig hebben, krijgen dat.” De begeleiders van het zomerkamp brachten de overige kinderen ’s avonds terug naar Rijnsburg.

De kampeerboerderij is van de organisatie YMCA en ligt in de bossen bij Leusden. Het kampeercentrum bestaat uit negen tentenkampen rondom een kamphuis. Het centrum biedt plaats aan maximaal vijfhonderd gasten.