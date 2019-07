Twintig kinderen onwel door hitte op kampeerboerderij Leusden

Vijftien kinderen zijn naar het UMC Utrecht gebracht en één naar het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

De hulpdiensten zijn met veel materiaal uitgerukt naar de YMCA kampeerboerderij aan de Paradijsweg. Ook is er een traumahelikopter opgeroepen.

De kinderen die in Leusden op kamp zijn, komen uit Rijnsburg. In een bericht op Facebook laat de organisatie van het zomerkamp Rijnsburg weten dat de kinderen allemaal in goede handen en aanspreekbaar zijn. „De kinderen die oververhit zijn, worden op dit moment verzorgd en de andere kinderen zitten rustig in het Indianenkamp spelletjes te doen en veel te drinken.”

De organisatie laat ook weten dat het voor de ouders niet noodzakelijk is om naar Leusden te komen. Ze worden op de hoogte gehouden.