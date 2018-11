Jihadiste vrijgesproken van plannen aanslag

Met haar aanhouding is een terroristische aanslag voorkomen, stelde het Openbaar Ministerie ronduit bij haar aanhouding in 2017. Het OM had voor de rechtbank nog dertig maanden celstraf tegen de vrouw geëist.

Het plan was echter nog te vaag om ’strafbare samenspanning’ op te leveren, stelt het gerechtshof in Den Bosch nu. De jonge vrouw is wel veroordeeld tot 228 dagen onvoorwaardelijke celstraf omdat ze naar IS in Syrië wilde afreizen.

Aïsha kwam in beeld toen ze in juni 2016 wilde vertrekken naar IS-gebied. Ondanks dat het kalifaat toen al op instorten stond, had ze al een ticket naar Istanbul gekocht. ‘Om de sfeer in een islamitisch land te proeven’, beweerde ze.

Wantrouwen

Er waren veel redenen om Aïsha te wantrouwen. Zo had ze een video op haar computer van de Arnhemmer Abdelkarim el Atrach. Die riep vanuit Aleppo op tot een 'stevige daad' tegen de Nederlandse overheid. Inmiddels is hij gesneuveld. Ze had meer gewelddadige jihadfoto’s. Ondanks een verbod om nog te internetten chatte ze in versleutelde berichten met haar aanstaande echtgenoot in Zuid-Afrika over het plegen van een martelaarsactie om in het paradijs te komen. Met een ander had ze het erover dat ze ongelovigen 'iets aan wil doen’. Die moeten ‘heel hard branden’. Ze stelde ook dat ze wilde sterven en dat ze sjiieten haat. Ze had een app om in één beweging haar hele chatgeschiedenis te kunnen wissen.

Het ligt daarom voor de hand dat ze goed in de gaten wordt gehouden door politie en inlichtingendienst. Ze voldoet volgens het OM aan het risicoprofielen van de AIVD. Die stelt dat ’thuisblijvers’, die niet naar Syrië hebben kunnen afreizen graag in plaats daarvan in eigen land willen toeslaan.