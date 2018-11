’Vertrouwen in Postema weg’

Hij legt op verzoek van de raad van toezicht per direct zijn functie neer. Postema’s positie stond al langer onder druk na het debacle bij het VMBO in Maastricht, waar van alles misging in de aanloop naar het eindexamen. We mogen toch aannemen dat dit niet betekent dat hij een riante wachtgeld- of andere regeling krijgt. Dit ontslag op eigen verzoek is gewoon een erkenning dat hij totaal ongeschikt was voor deze duurbetaalde functie.

Misschien zou het ook moeten betekenen dat hij zijn zeer comfortabele stoel in de Eerste Kamer ook opgeeft. Immers, er zijn maar heel weinig mensen die noch vertrouwen in hem kunnen hebben. Als hij niet uit zichzelf opstapt dan maar niet op de lijst bij de eerstvolgende verkiezingsronde.

F. Heeffer, Uden