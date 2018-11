Onderzoeker: ’Versleutelde baby’s geboren’

In China zou een meisjestweeling zijn geboren, die in de reageerbuis van ’extra gunstige’ genen werd voorzien, zo meldt De Standaard.

De ingreep, waarbij een gen werd toegevoegd dat infectie met het aidsvirus hiv kan voorkomen, maakte deel uit van een ivf-procedure, volgens hoofdonderzoeker He Jiankui van de Zuidelijke Universiteit van Wetenschap en Technologie in Shenzhen.

Er is nog geen onafhankelijke bevestiging van zijn claim. Het werk van de hoofdonderzoeker is nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.

Als het klopt dat de eerste ’genetisch verbeterde’ mens is geboren, dan gaat het om een wetenschappelijke en ethische mijlpaal, aldus de Belgische krant.

In de meeste landen is het verboden genetisch veranderde menselijke embryo’s bij vrouwen in te planten en geboren te laten worden. De technologie is daarvoor nog te experimenteel

Wereldwijd hadden onderzoekers tot terughoudendheid opgeroepen.

De Chinese onderzoeker heeft nu een genvariatie ingebracht waardoor je een betere weerstand hebt tegen HIV-besmetting.

’Hoogste tijd’ voor discussie

De vooraanstaande Nederlandse medisch-ethicus prof. dr. Guido de Wert van de Universiteit Maastricht zegt het „de hoogste tijd” te vinden voor een nadere internationale discussie over het slaan van piketpaaltjes bij het doen van aanpassingen in het erfelijk materiaal van de mens.

„Bestaande principiële bezwaren als zou DNA-aanpassing ’tegen de natuur’ zijn en ’tegen de menselijke waardigheid’, deel ik niet. Als het ernstige ziekten bij het nageslacht zou voorkomen, dan ben ik daarvan voorstander. Maar tóch: wat doen we wel en wat niet?”

De nog onbevestigde claim van de Chinese onderzoeker He Jiankui dat hij een tweeling zodanig genetisch heeft weten te beschermen tegen een eventueel toekomstige aidsinfectie, brengt hem tot dit pleidooi. De Wert is hoogleraar Ethiek van Voortplantingsgeneeskunde en Erfelijkheidsonderzoek aan de Faculteit der Geneeskunde in Maastricht.

Authentiek of fake?

„De eerste vraag is inderdaad”, zegt Guido de Wert, die op dit moment in Hongkong is voor een internationale conferentie over gene-editing, „of deze claim authentiek is en niet fake, en dus een middel om slechts aandacht te trekken - dat zal vandaag duidelijk worden. Maar dan nog vind ik dit voorbarig. Kijk, er bestaat internationaal overeenstemming over het voorkomen van zeer ernstige aangeboren aandoeningen door middel van genetische aanpassing. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ziekten als de spierziekte van Duchenne en de ziekte van Huntington, waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven en de patiënt te maken kan krijgen met ernstige motorische symptomen, verstandelijke achteruitgang en psychiatrische problemen. Aids is intussen een veelal te voorkomen en zelfs te genezen ziekte. Deze tweeling kan zichzelf beschermen door later aan veilige seks te doen. Daar is geen aanpassing van het DNA voor nodig.”

De Chinese onderzoeker wil niet zeggen waar de ouders van de meisjes leven of wanneer de baby’s zijn geboren.