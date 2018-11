Groningers aangebrand na sloop geliefde broodautomaat

Waarom? Dat vraagt Fietje Lijnema zich af. Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN Talloze Groningers reageren maandag boos op het bruut leegroven en vernielen van de geliefde broodautomaat van warme bakker Lijnema in de Martinistad. Het incident van gisternacht is het gesprek van de dag in de buurt rondom de Oosterhamrikkade. Al twintig jaar lang was de kloeke kast tegen de gevel er welkome bron voor een halfje brood op de late of juist heel vroege tijden. Stappende studenten en medewerkers van het nabijgelegen ziekenhuis UMCG wisten de gezonde voorziening altijd goed te vinden. ,,Zonde zeg!’’, klinkt het alom. ,,En vernield ook nog.’’