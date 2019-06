Eerste vrouwelijke havenmeester staat altijd haar mannetje

Havenmeester Janssen in actie met de zware sleutel waarmee zij de draaibrug richting ’haar’ Piushaven moet openen. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Ze oogt rank als Olijfje, maar moet spieren hebben à la Popeye na zeven blikken spinazie. Want de draaibrug die havenmeester Saskia Janssen wegduwt, weegt meer dan 100 ton. En een ton staat voor 1000 kilo. Dan is die ’draaisleutel’, die ze meetorst vanaf het brugwachtershuisje, een peulenschilletje. Kilootje of dertig, „Dè gao nogal”, zegt ze met die Brabantse tongval. Wat zo veel wil zeggen als dat het níet meevalt. „’t Is een bietje werrem.”