Rivierstanden omhoog door flinke regenval

Tussen woensdag en volgende week maandag valt naar verwachting 20 tot 40 millimeter in het stroomgebied van de Rijn. In de Eifel is dat plaatselijk meer dan 50 millimeter, aldus Weeronline.

De huidige waterstand van de Rijn bij Lobith bedraagt volgens metingen van Rijkswaterstaat 6,55 meter boven NAP. Dat is slechts 5 centimeter boven het laagterecord van 29 oktober. Naar verwachting zal de waterstand bij Lobith enkele tientallen centimeters stijgen. Dit komt ten goede van de waterstanden in de Waal, de Neder-Rijn en de IJssel.

Door de lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren. Eind oktober werden ook al stijgende waterstanden voorspeld, door regenval in Zuid-Duitsland en Zwitserland. Maar de hoeveelheid neerslag viel toen uiteindelijk tegen.