Zelenski spreekt Congres VS toe: ’Oekraïne tegen Poetin is als VS tegen Hitler’

„Bedankt voor jullie inspanningen om ons te steunen”, zei Zelenski. Hij doelde op zowel de steun met wapens als met geld. „Dat is geen liefdadigheid”, benadrukte hij, „maar een investering in wereldwijde veiligheid en democratie waar wij uiterst zorgvuldig mee omgaan.” De wereld is onderling teveel verbonden om aan de zijlijn te blijven staan in het conflict met Rusland, zei Zelenski. Dankzij de steun van de VS, Europa en de wereld is Oekraïne niet alleen tegen alle verwachtingen in overeind gebleven, maar ook „springlevend.”

’The Battle of the Bulge’

Zelenski trok onder instemmend gejuich een vergelijking met ’the Battle of the Bulge’ in de winter van 1944, toen Amerikaanse soldaten in de Belgische Ardennen een groot offensief van het Duitse leger tegenhielden. „Oekraïne doet nu tegen Poetin wat Amerika deed tegen Hitler. Oekraïne houdt het front en zal zich nooit overgeven.”

Hij stond ook stil bij de moeilijke situatie waarin de Oekraïense bevolking verkeert door de onophoudelijke Russische bombardementen op de voorzieningen van het land, waardoor miljoenen mensen zonder licht, verwarming en drinkwater zitten. „Over twee dagen is het Kerstmis, misschien met kaarslicht. Niet omdat het romantischer is, maar omdat er geen stroom is”, zei hij. „Maar we zetten onze strijd voort en het licht in het geloof in onszelf zal niet uitgaan.”