Terroristengrap komt vliegreiziger duur te staan

Hij deelde die boodschap via zijn telefoon terwijl hij zijn gezicht bedekte met een zakdoek. Maar het cabinepersoneel kon er niet om lachen, meldt Times of India. De man werd zonder pardon het vliegtuig uitgezet. Ook zijn bagage werd doorgepluisd, maar daar bleek niets verdachts in te zitten.

De twintiger benadrukte tegen veiligheidsdiensten dat het om een grap ging. Toch werd hij overgeleverd aan de lokale politie. Het vliegtuig liep meer dan een uur vertraging op.