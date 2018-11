Monique: Borstimplantaten hebben mijn leven verwoest

Dolgelukkig was Monique toen ze twintig jaar geleden haar borsten liet vergroten. Zo blij als een kind was ze met haar nieuwe boezem. Toch zijn het diezelfde siliconen implantaten die haar leven verwoest hebben; Monique kan geen dag zonder morfine en heeft altijd pijn.

VROUWELIJKER

"Ik had niks maar na mijn operatie in 1997 had ik eindelijk een gevuld decolleté. Ik was de arts zo dankbaar; eindelijk voelde ik mij vrouwelijker! Maar als ik toen had geweten wat ik nu weet, was ik nooit onder het mes gegaan.

Zo’n twee jaar na de ingreep kreeg ik de eerste klachten. Dat ging heel langzaam, als een sluipmoordenaar. Het begon met depressieve gevoelens en pijn aan mijn spieren en gewrichten. Maar ja, iedereen heeft weleens last van pijntjes, dus ik legde de link niet. De klachten verergerden, ik had overal pijn. Ik kon mij niet meer concentreren. Inmiddels kan ik al ruim tien jaar geen boek meer lezen.

BAAN

In 2007 brak ik voor het eerst spontaan mijn ribben. Ik voelde en hoorde letterlijk hoe mijn rib brak. In korte tijd brak ik bijna tien ribben, allemaal spontaan. De artsen stonden voor een raadsel en ik ging de medische molen in. Er werden scans gemaakt en allerlei genetische onderzoeken gedaan, maar de uitslagen wezen niets uit.

Ik ging van ziekenhuis naar ziekenhuis. Ondertussen voelde ik mij zo ontzettend alleen, het was alsof niemand mij begreep. Ik voelde me vaak niet serieus genomen. Mijn goede baan raakte ik kwijt en ik was al blij als ik overdag genoeg energie had om mijn honden uit te laten, of mijn huishouden te doen.

LEKKENDE SILICONEN

Eind 2016 zapte ik ’s avonds langs een uitzending van zorg.nu over de gevolgen van lekkende siliconen. Alle siliconen gaan namelijk op een bepaald moment 'zweten'. Ik zat meteen op het puntje van mijn stoel. Onderzoek toonde aan dat siliconendeeltjes zorgden voor klachten. Klachten die ik herkende! Alles viel opeens op zijn plek en ik was niet langer alleen.

Na de uitzending nam ik contact op met Meldpunt Klachten Siliconen. Zelfs andere gevallen van gebroken ribben waren bij hen bekend. Ik voelde me zo opgelucht. Huilend belde ik mijn moeder, ze kon me amper verstaan. Ik was zo ontzettend 'blij'!

VERVANGEN

De siliconen heb ik inmiddels laten verwijderen. De eerste implantaten had ik - na dertien jaar - in 2010 al laten vervangen. De artsen hadden me verteld dat ze minimaal vijftien jaar zouden meegaan. Inmiddels weet ik dat implantaten slechts maximaal tien jaar meegaan.

Van de siliconen die ik in 2010 kreeg weet ik precies het merk en serienummer, maar niet wat voor rotzooi er in zat. Maar dat geldt niet voor de siliconen die in 1997 bij mij geplaatst zijn. Ik weet dus niet wat er dertien jaar lang in mijn lijf heeft gezeten.

GELEKT

Het ziekenhuis heeft hier geen gegevens van, maar ik vermoed dat het de omstreden PIP-implantaten zijn geweest. Ik ben nu al twintig jaar ziek en voor mij is het vrij uitzichtloos. De vooruitzichten ken ik niet, artsen hopen vooral dat mijn klachten niet verergeren.

De siliconen implantaten hebben jarenlang in mijn lijf gelekt. Ik leef nu elke dag met pijn, kan niet zonder morfine. Mijn borsten ben ik ook kwijt. Opvullen met lichaamseigen vet vind ik geen optie; aan mij is genoeg gesleuteld.

MELDPUNT

Tegen al die anderen wil ik zeggen: 'Laat je eens checken, probeer erachter te komen wat er in lijf zit en of dat goed is. Ik zeg niet dat iedereen ziek wordt, maar siliconen implantaten zijn zeker niet zo veilig als gesuggereerd wordt. Ze gaan geen leven lang mee. Vrouwen moeten hier beter voor gewaarschuwd worden."

