OM: kopstukken Caloh Wagoh achter moord

Dat heeft het Openbaar Ministerie zojuist bekendgemaakt. Het gaat om Greg ’de Godfather’ R. (70) en Delano ’Keylow’ R. (48), beiden volgens het OM de leiders van de motorbende. Greg R. was eerder ook al verdachte in de zaak.

Waarschijnlijk hebben de verklaringen van de vandaag door het OM gepresenteerde, nieuwe kroongetuige Tony de G. uit Schiedam een rol gespeeld bij het onderzoek naar de rol van beide mannen. De G. is zelf ook verdachte in het onderzoek naar de liquidatie van de crimineel Jaïr Wessels.

Caloh Wagoh is volgens het OM een club waarvan leden zich stelselmatig bezighouden met het plegen van geweldsmisdrijven.

Het is het derde liquidatieonderzoek waar een lid, of leden, van Caloh Wagoh in opduiken.