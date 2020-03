Jouw gedrag is het belangrijkste wapen tegen het coronavirus

Waarschuwingsborden tegen verspreiding van het coronavirus. Veel Nederlanders blijken daar nog veel van te kunnen opsteken. Ⓒ ANP

Nederlanders hebben een enorm gat in hun kennis over het nieuwe coronavirus, dat al meer dan honderd levens eiste in ons land. En als ze de kennis wel hebben, gedragen ze zich er niet naar. Dat blijkt uit een onderzoek onder 15.000 Nederlanders dat het Amsterdam UMC met De Telegraaf heeft uitgevoerd.