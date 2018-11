Hackers dreigen gegevens kwetsbare jongeren te publiceren

De criminelen dreigen gegevens van gebruikers te publiceren en eisen losgeld, meldt RTL Nieuws. De website is door de organisatie tijdelijk offline gehaald. Ook is er aangifte bij de politie gedaan.

Het is onduidelijk welke gegevens de hackers hebben gestolen en om hoeveel slachtoffers het gaat. De criminelen hebben PratenOnline e-mailadressen en telefoonnummers van jongeren gestuurd die van de website gebruik hebben gemaakt.

Volgens PratenOnline zijn er geen chatgesprekken tussen jongeren en professionals, zoals psychologen, gestolen. Deze gesprekken worden opgeslagen in een database, maar deze zou niet zijn gehackt.

De gratis site is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die zich down, angstig of gespannen voelen en anoniem willen chatten met een professional.