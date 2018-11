Thatcher en Hawking kandidaat voor ’vijftigje’

Volgens The Bank of England staan er achthonderd mensen op de shortlist. Voorwaarde voor nominatie is dat het moet gaan om een persoon uit de wetenschap. In totaal ontving de bank van het publiek al ruim 174.000 nominaties.

Oud-premier Margaret Thatcher studeerde, voordat ze de politiek in ging, scheikunde aan de universiteit van Oxford en werkte als wetenschapper voor een voedingsbedrijf. Naast de politica en Hawking zijn ook computerprogrammeur Ada Lovelace en Victoria Drummond, een pionier in de scheepvaart, genomineerd.

De Britten kunnen nog tot 14 december hun favoriete wetenschapper voordragen. Op de achterkant van het huidige 50 pondbiljet staan James Watt en Matthew Boulton, de uitvinders en ontwikkelaars van de stoommachine. Op de voorkant van elk van de vier verschillende Britse bankbiljetten (5, 10, 20 en 50 pond) staat koningin Elizabeth.