Groningen loopt dolgraag achter

Columnist en auteur Herman Sandman: „Die aardbevingen hebben Groningen toch maar mooi op de kaart gezet!” Ⓒ anp

Altijd klagen ze over onbegrip in de rest van het land. „Als bij jullie de scheuren in de muren verschijnen is het land te klein.” Daarom doen we een cursusje inburgeren in Groningen. „Wij kennen vijftig soorten ’ja’.”