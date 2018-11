Brits parlement stemt 11 december over brexit

De agenda is bekendgemaakt in een brief van de Conservatieve partijfunctionaris Julian Smith aan de afgevaardigden. De parlementariërs krijgen in totaal vijf dagen de tijd hun mening te geven en te vormen over de brexitovereenkomst van May over de uittreding uit de EU. Het debat begint 4 december.

