Links belang vóór landsbelang

Een medewerker van een ondeugende fractie deed deze week iets waar veel andere Kamerbewoners jaloers op zijn. Ze duwde een karretje met plastic flesjes bronwater het parlementsgebouw in voor eigen gebruik. Het moest van buiten komen, want op voorspraak van CDA’er Gerda Verburg besloot de Kamer in 2011 dat er binnenskamers geen bronwater verkocht mag worden. Wie dorst heeft, loopt maar naar de kraan voor lauwwarm water, de parlementaire koelkasten zijn gereserveerd voor cola, sinas en met suikers gevulde vitamine-drankjes. Zou het Binnenhof hier gezonder van worden?