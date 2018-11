Politie gaat niet opnieuw zoeken naar vermiste Dost

KOEKANGE - De politie in Drenthe gaat niet opnieuw zoeken naar het lichaam van Willeke Dost die in 1992 verdween in het dorpje Koekange. De politie heeft medio november op aanwijzingen van twee burgers gezocht in een weiland bij de boerderij waar het meisje destijds woonde, maar niets gevonden. „We hebben geen nieuwe aanwijzingen”, zei een woordvoerster maandag.