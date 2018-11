Smokkelwaar in Justitieel Complex Zaanstad

Eerder bleek uit beeldmateriaal in handen van De Telegraaf al dat gevangenen regelmatig feestvieren in het gloednieuwe Justitieel Complex (JC) Zaanstad. Controles die naar aanleiding van die publicatie werden uitgevoerd, bevestigen dat beeld. 40 keer is er hasj of wiet aangetroffen in een cel, 38 keer gesmokkelde medicatie. 11 keer is er een smartphone of een andere telefoon gevonden en 8 keer ging het om geld of een ander waardeartikel.

In 2 gevallen is er zelfs harddrugs ontdekt in een cel. Bij de celinspecties zijn eveneens steekwapens (2), een slagwapen, en scheermessen gevonden (4). Ook laders, headsets en simkaarten behoren tot de aangetroffen verboden voorwerpen.

De celinspecties zijn uitgevoerd tussen 15 oktober en 8 november. Daarbij zijn honden ingezet.

’Ondanks voortdurend getroffen maatregelen’

Minister Dekker (Rechtsbescherming) noemt het aantal aangetroffen verboden middelen of voorwerpen ’hoog’. ,,Ondanks het feit dat in de inrichtingen voortdurend maatregelen worden getroffen.’’ De VVD-bewindsman vindt het ’niet acceptabel’ dat de verboden spullen in de cellen aanwezig waren, zeker omdat de helft van de gedetineerden problemen heeft met alcohol en/of drugs. ,,Veel gedetineerden hebben dan ook de neiging om hier binnen de inrichting naar op zoek te gaan en het naar binnen te smokkelen. De aangetroffen hoeveelheden betroffen in vrijwel alle gevallen gebruikershoeveelheden’’, aldus Dekker.

Gevangenen die aantoonbaar betrokken waren bij smokkelwaar zijn gestraft, meldt de minister. In sommige gevallen doet de politie onderzoek, omdat er wordt vermoed dat er sprake is van structureel crimineel handelen.