’Tien miljoen voor Afrika is volstrekte flauwekul’

1 / 2 1 / 2 Om te bewerkstelligen dat vrouwen in Afrika minder kinderen krijgen, trekt Nederland extra geld uit. Ⓒ Getty Images

Op voorspraak van VVD en D66 gaat er tien miljoen euro meer naar geboortebeperking in Afrika. Linda Polman, schrijfster van de Crisiskaravaan en als journaliste gespecialiseerd in de wereld van de hulporganisaties, heeft wel een idee of dat geld goed terechtkomt.