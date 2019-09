Kanker belangrijkste doodsoorzaak rijke landen

Een man laat zich bij het VUmc onderzoeken op plekjes en moedervlekken. Ⓒ ANP

LONDEN - Kanker is uitgegroeid tot de belangrijkste doodsoorzaak in rijke landen en heeft daarmee hart- en vaatziekten ingehaald. Dat blijkt uit studies die het wetenschappelijke tijdschrift The Lance heeft gepubliceerd.