De schietpartij vond plaats in de Beatrix de Rijkstraat. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. De politie hoopt morgen meer informatie naar buiten te kunnen brengen. Momenteel doen agenten onderzoek op het plaats delict.

