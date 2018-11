Missie kabinet: nul spoordoden

De oversteekplaatsen worden opgeheven of beveiligd met spoorbomen en bellen. In totaal gaat het om 135 overwegen. Aanvankelijk dachten deskundigen dat er tien jaar nodig was voor de klus, maar dat accepteert Van Veldhoven niet.

„Overwegen die niet zijn beveiligd door spoorbomen zijn gewoon niet meer van deze tijd”, zegt de D66-bewindsvrouw. „We gaan er daarom voor zorgen dat we binnen vijf jaar, maar het liefst nog sneller, van al deze overwegen af zijn.”

