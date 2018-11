Jonge Turken en Marokkanen trouwen later

Het gaat om de tweede generatie jongvolwassenen die in 1990 zijn geboren. Deze groep verschilt met de tweede generatie uit 1980. Van de in dat jaar geboren mannen en vrouwen van Turkse herkomst was 31 procent op 21-jarige leeftijd getrouwd, bij de generatie uit 1990 was dat met 9 procent veel lager. Ook bij de groep van Marokkaanse herkomst daalde het percentage.

De in 1990 geboren tweede generatie trouwt niet alleen later, maar krijgt ook later kinderen. Van de in 1990 geboren vrouwen uit de drie herkomstgroepen Nederlands, Turks en Marokkaans was rond de 5 procent op hun 21e moeder, bij de Turkse vrouwen uit 1980 was dat nog 16 procent en bij de Marokkaanse 12 procent. Op 26-jarige leeftijd was de helft van de in 1980 geboren vrouwen van Turkse herkomst al moeder, bij de jongere generatie 28 procent.

Zelfde achtergrond

Mannen en vrouwen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond trouwen meestal met iemand van dezelfde achtergrond die ook in Nederland is geboren. Bij degenen die op hun 26e getrouwd waren, was dat rond de 90 procent. Dat is iets lager dan de generatie uit 1980.

De huwelijkspartner van de jongere generatie Turken is in 24 procent van de gevallen iemand die in het land van herkomst is geboren. Bij de generatie uit 1980 was dat nog 66 procent. Bij de Marokkaanse herkomstgroep nam het percentage af van 70 naar 29 procent.