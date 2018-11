Nog te veel losse eindjes in juridisch onderzoek

Morgen en vrijdag wordt onder meer de inspecteur verhoord die opdracht gaf de dood van Smit als ’ongeval’ te rapporteren. „De messen zijn geslepen. Er ligt een enorme vragenlijst voor hem klaar”, vertelt Sébas Diekstra, de Nederlandse advocaat van de familie. „Vragen als: waarom werd de plaats delict niet verzegeld en bewaakt? Hoe kan het dat het echtpaar Johnson zelf de schoonmaak van het appartement kon regelen? En waarom werd het zo snel afgedaan als ongeval?”, zegt Diekstra.

Smit was op haar fatale laatste nacht in het appartement van de Johnsons op de 20e verdieping van een wooncomplex beland na een avond stappen. In de ochtend werd ze dood aangetroffen op de zesde verdieping. De zaak werd door de politie snel afgedaan als ongeval. Het juridische onderzoek dat nu loopt, gaat om de vraag of dat terecht was.

Eerder bleek al dat het onderzoek naar de omstandigheden waaronder Ivana de dood vond uiterst onprofessioneel is verlopen. Diekstra: „Ik heb al eerder gezegd dat het lijkt op een soort dorpsveldwachterij, maar daarmee doe je de dorpsveldwachters nog te kort”, zegt Diekstra. Uit onderzoek dat reeds in augustus begon, bleek al dat forensisch onderzoekers niet waren opgeleid. Ook trok de patholoog die Smit onderzocht haar conclusies in.

De familie volgt het onderzoek dat komende nacht om 02.00 uur Nederlandse tijd begint vanuit ons land op de voet, zegt Fred Agenjo, de oom van Ivana Smit. Spectaculair nieuws verwacht hij niet. „Normaal gesproken is de laatste getuige in een dergelijke zaak degene die de losse eindjes aan elkaar knoopt en verklaart. Maar in dit geval hebben wij niet de verwachting dat hij dat gaat doen. Het zijn er dusdanig veel”, aldus Agenjo.

Maar door de culturele verhoudingen in het Aziatische land is het lastig om de inspecteur keihard met zijn fouten te confronteren. Er wordt dus omzichtig geopereerd in de rechtszaal. „Een voorbeeld: de advocaat zal vragen wat de juiste procedures zijn bij het aantreffen van een stoffelijk overschot en vragen wat er feitelijk is gebeurd. Dan is het te hopen dat de rechter zelf concludeert dat er fouten zijn gemaakt”, zegt Agenjo.

Beslissing zaak

Als het juridische vooronderzoek deze week – zoals verwacht – wordt afgerond, moet de rechter in Maleisië beslissen wat er met de zaak gebeurt. Ze kan nieuw politieonderzoek, of directe vervolging van het echtpaar Johnson bevelen, maar ook beslissen dat de zaak niet verder wordt behandeld. Naar verwachting komt daar begin volgend jaar duidelijkheid over.