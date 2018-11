Wraak via internet kinderspel

Verdachten Erwin van der M. en Noël H. tegenover de officier van justitie Houwink en politierechter Bosker. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Groningen - Een rancuneuze ex-werknemer, een boze ex en hebberige jongens. Als er een ding duidelijk werd tijdens de themazitting over cybercrime in de rechtbank Noord-Nederland, dan is het wel hoe makkelijk het tegenwoordig kan zijn om digitaal wraak te nemen op iemand. Of jezelf te verrijken op andermans kosten.