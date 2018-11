Minister is pleidooien klimaatbobo’s beu

„Ik voel me net een ouderwets grammofoonplaatje”, verzucht de VVD-bewindsvrouw nadat ze voor de zoveelste keer haar standpunt over rekeningrijden moet uitleggen. „In het regeerakkoord staat dat we het niet gaan doen.”

Momenteel onderhandelen allerlei commissies over maatregelen om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. De zogenoemde klimaattafel mobiliteit kwam in de voorbereidingen al niet veel verder dan het opsommen van mogelijke belastingverhogingen en komt nu tot de slotsom dat het klimaat alleen ’gered’ kan worden door automobilisten te belasten per kilometer.

„We hebben ze gevraagd om alles te overwegen, maar dan is het niet echt kansrijk om voortdurend met iets te komen waarvan we in het regeerakkoord hebben afgesproken dat het niet gaat gebeuren”, reageert minister Van Nieuwenhuizen. „Ze zullen een plan moeten laten zien dat haalbaar is. Dat is dit plan niet.”

Op dit moment zorgen accijnsverhogingen voor enorme onrust onder autorijdend Frankrijk. Ook president Macron gebruikt het klimaat als excuus voor de lastenverzwaring.