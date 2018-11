Behandeling moord Jair Wessels maanden vertraagd

Dat vertelden de officieren van justitie Lousberg en Tiebosch dinsdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Daar zou eigenlijk de inhoudelijke behandeling starten van de strafzaak over de liquidatie van Jair Wessels op 7 juli vorig jaar op een parkeerplaats in Breukelen. Maar nu verdachte Tony de G. (34), is overgelopen naar de kant van het Openbaar Ministerie besloot de rechtbank Midden-Nederland de zaak aan te houden.

Eerst moeten de verklaringen van de nieuwe kroongetuige worden onderzocht. Pas dan wordt hij weer geconfronteerd met zijn vroegere kompanen. Alleen zal Tony de G. dan voorzien van een pruik en een laag schmink in de getuigencabine zitten, tegenover zijn voormalige vrienden.

Justitie is blij met Tony de G. Een kwart van de mannen die de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, werd het slachtoffer van afrekeningen binnen het criminele milieu. Die worden steeds gewelddadiger en vinden steeds vaker midden op straat of in woonwijken plaats.

De daders zijn meestal jonge, onervaren mannen die bereid zijn om voor een relatief klein bedrag een moord te plegen zeggen de officieren van justitie Lousberg en Tiebosch.

,,Dat daarbij omstanders geraakt worden, of de verkeerde persoon wordt gedood nemen ze voor lief. Helaas is de term ‘vergismoord’ een gangbaar begrip geworden.”

Volgens de OvJ’s zijn de liquidaties de laatste jaren nauw verweven met de strijd om de macht binnen het drugsmilieu. Het onderzoek verloopt altijd moeizaam. Vaak lukt het wel om de schutters aan te houden, maar lukt het niet om door te dringen tot de opdrachtgevers. ,,Daar zijn mensen uit dat milieu voor nodig die de moed hebben om verklaringen af te leggen”, aldus de OvJ’s.

Met de drugshandel zijn grote financiële belangen gemoeid. Mensen die met justitie praten nemen enorme risico’s. Lousberg en Tiebosch: ,,Zwijgen is de norm. Handhaving vindt plaats door vergelding.”

Liquidaties

Tony de G. gaf eind vorig jaar al aan dat hij wilde praten. Hij was ervan overtuigd dat zijn leven hoe dan ook in gevaar was op het moment dat hij vrij zou komen. ,,Van hem werd verwacht dat hij liquidaties zou uitvoeren, wat hij niet wil. Hij zat in een neerwaartse spiraal waar hij niet meer uit kon komen.”

De G. legde niet alleen verklaringen af over de moord op Jair Wessels, maar ook over andere moorden, voorbereidingshandelingen, poging doodslag, wapenbezit en over de criminele organisatie. Hij vertelde over de rol van mensen in andere opsporingsonderzoeken, waarin nog niet alle verdachten zijn aangehouden.

Bagatelliseren

Ook deed hij geen poging om zijn eigen rol te bagatelliseren, zeiden de OvJ’s. Hij vertelde zelfs over zijn betrokkenheid bij feiten waarvan hij nog niet werd verdacht.

Over de moord op Jair Wessels zei Tony de G. dat hij de wapens regelde. Die werden samen met de vluchtauto’s opgeslagen in een loods van de vorige week aangehouden Greg R., die zou hebben geweten dat het doel was om ze te gebruiken bij liquidaties.