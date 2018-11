Uitspraak in zaak aanval op dominee

De kerk in Rhenoy werd zomaar een plaats delict. Ⓒ Menno Bausch

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem doet dinsdag uitspraak in de zaak van de aanval op dominee Ebi Wassenaar in haar kerk in Rhenoy (Gelderland). Tegen Wijnand B. is acht jaar celstraf plus tbs met dwangverpleging geëist. Volgens de aanklager is de 50-jarige pianostemmer uit Tricht schuldig aan poging tot moord.