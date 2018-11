’Onveilig gevoel bij gezichtsbedekking’

De boerka wordt gedragen in vrouw onvriendelijke landen en juist die landen zijn deze boerka dragers ontvlucht om een beter en vrijer leven te kunnen leven.Eenmaal gesettled in onze westerse en vrije democratie blijven zij zich hullen in alles bedekkende kleding alsmede gezichtsbedekking.Hier kun je toch niet spreken van aanpassen aan de omstandigheden waarnaar ze op zoek waren.Vrijheid van wat dan ook.Van denken, van kleden van handelen etc,.Incorrecte beslissing van Mevr.Halsema.

Henny Iseger, Breda