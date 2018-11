Bende bedelaars teistert winkelcentrum

In het winkelcentrum, waar 144 winkels zitten, duiken sinds afgelopen zomer dagelijks mannen en vrouwen op die op een agressieve manier winkelend publiek aanklampen. „Ze hebben steevast een briefje bij zich waar bijvoorbeeld op staat dat ze het gezin eten willen geven en of iemand daar twee euro voor over heeft”, zegt René van Get Well Jeans. „Onze klanten hebben daar zichtbaar last van en dit moet dan ook stoppen. In het verleden hingen er in ons winkelcentrum nog camera’s en toen ging het goed. Maar helaas zijn die om onbekende redenen weggehaald.” Wel stond er gisteren op een prominente plek in het winkelcentrum een onbemand politiebusje, mogelijk om ’schooiers’ af te schrikken.

Bekeuren

De winkeliersvereniging spreekt inmiddels van een groot probleem. „Maar helaas kunnen onze wijkagenten deze mensen niet bekeuren, tenzij ze pal voor een winkelingang staan en we overlast kunnen aanvoeren als overtreding”, zegt winkelcentrummanager Julie Ann Tollenaar. „Het winkelcentrum is voor een groot deel openbare weg. We zouden dan ook graag willen dat bedelaars voor de Leyweg een gebiedsverbod krijgen, net als in de binnenstad het geval is. Bezoekers moeten zich veilig voelen en het winkelcentrum moet een gebied zijn waar het prettig vertoeven is.” Volgens Tollenaar zou het overigens goed zijn om overal in Den Haag een bedelverbod in te voeren: „Een lijn, een regel, die overal geldt. Anders verplaats je het probleem.”

De VVD-fractie springt in de bres voor de ondernemers, die ook last hebben van drugsdealers. „Tijdens een werkbezoek hebben we gemerkt dat bezoekers zich onveilig voelen. Ook gaven ondernemers aan dat er onvoldoende verlichting aanwezig is, waardoor ’s avonds donkere plekken ontstaan die een aantrekkingskracht hebben op dealers en andere criminele handeltjes”, zegt fractievoorzitter Frans de Graaf. „We pleiten er dan ook voor om een bedelverbod te laten opnemen in de apv. Ook vinden we dat er extra verlichting moet worden geplaatst.” De partij heeft schriftelijke vragen gesteld en wil weten hoeveel meldingen er zijn geweest.