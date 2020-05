’Plots geschoten tijdens vechtpartij’ Amsterdam

Dat melden ooggetuigen aan De Telegraaf.

Aanvankelijk was er een vechtpartij in de buurt van de Wieringerwaardstraat. Tijdens het tumult hoorden getuigen plotseling drie kogelschoten, schrijft AT5. Mensen renden op dat moment weg. Een donkere auto zou met hoge snelheid zijn weggereden.

Later meldde zich een gewonde bij het ziekenhuis. Op de parkeerplaats prijkten drie kogels in de linkerdeur van zijn auto. Het voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. Of de man gewond is geraakt door de kogels, of door de vechtpartij, is niet bekend.

Agenten doen onderzoek. Ⓒ Olim Bajmat

Vrijdagnacht hebben rechercheurs onderzoek gedaan op de Wieringerwaardstraat. Agenten zochten er met zaklampen, bij een kogelhuls stond een pion geplaatst. Het onderzoek loopt nog. Voor zover bekend is niemand aangehouden.