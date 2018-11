Geluksautomaat geeft verkeerd dollarbriefje

Het nieuws over het gratis geld belandde op social media en ging als een lopend vuurtje rond in Texas. Al snel stond er een lange rij auto’s voor de automaat van Bank of America, meldt de lokale nieuwszender KPRC. Door een gebrek aan geduld liepen de gemoederen in de wachtrij hoog op.

De fout werd na een paar uur door de bank ontdekt. Een sheriff moest eraan te pas komen om mensen van de geluksautomaat weg te houden. Het incident werd veroorzaakt door het fout inladen van de briefjes in de machine, meldt de bank in een verklaring.

Degenen die er snel genoeg bij waren, mogen het geld overigens gewoon houden. Amerikaanse media spreken van een ’vroeg kerstcadeau’. „Jammer dat mensen niet zo snel rennen voor een vacature”, reageert Juan Cervantes op Facebook.