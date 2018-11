Nieuwe zoektocht naar veroordeelde moordenaar

Cumali Ata werd destijds bij verstek veroordeeld tot tien jaar celstraf, maar hij heeft nog geen dag vastgezeten. In juni 2004 had hij zijn 18-jarige nichtje Denise Celik in een hotelkamer in Enschede om het leven gebracht. Politie en Openbaar Ministerie weten dat hij met hulp van familie naar Turkije was gevlucht. Na een mislukte aanhouding in 2015 is hij vermoedelijk elders in Turkije ondergedoken.

Afgelopen tijd is er contact geweest met de advocaat van Cumali Ata en is er gesproken over een mogelijke vrijwillige terugkeer naar Nederland. Maar daar bleek Ata niets voor te voelen. Om achter zijn verblijfplaats te komen, worden dinsdag panden in Steenwijk en Zwolle bezocht. Ook zoekt de politie nieuwe foto's van de man. De celstraf kan ook in Turkije uitgevoerd worden, zoals de laatste jaren ook in andere zaken is gebeurd, meldt de politie.