Bouwmarkt in de as in Apeldoorn

De brandweer van Apeldoorn en collega's van nabijgelegen korpsen uit Vaassen en Epe rukten uit om de brand te bestrijden. Daarvoor werden vier blusvoertuigen, een hoogwerker en extra materieel voor waterwinning ingezet. Personeel van de bouwmarkt werd opgevangen.

Omdat het een vrijstaand pand is, was er geen risico dat de brand oversloeg naar andere gebouwen. In het gebouw zat ook een pakketpunt van PostNL. Door de brand zijn pakketten in vlammen opgegaan. Hoeveel dat er waren, wordt onderzocht.

De gedupeerden kunnen met behulp van het adres en een barcode in het systeem achterhaald worden. Omdat in Apeldoorn meerdere pakketpunten zijn, is er ,,niet direct een man over boord'' voor de verdere levering van pakketten, aldus de woordvoerster.

De oorzaak van de brand is onbekend.