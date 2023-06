Politie vergoedt rijbewijs studenten om nieuwe agenten te werven

Het is een van de maatregelen waarmee de politie nieuwe politiemensen wil werven in een krappe arbeidsmarkt, zegt politiewoordvoerder Hessel Koster. Zo wordt sinds een paar maanden ook een aanbrengbonus van duizend euro uitgedeeld aan politiemedewerkers die iemand hebben voorgedragen en die ergens is geplaatst.

Tot nu toe was een rijbewijs verplicht om te worden toegelaten tot de Politieacademie. „Maar voor jonge mensen is een rijbewijs een grote kostenpost. Het kan ze er zelfs van weerhouden om bij de politie te solliciteren, en dat is jammer. De vijver waaruit we kunnen vissen wordt zo groter”, zegt Koster. Aspirant-agenten kunnen tijdens hun opleiding bij een erkende rijschool het roze kaartje halen. Daarnaast krijgen ze op de Politieacademie een aanvullende rijopleiding om een politieauto te besturen.