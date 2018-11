Europese regels nodig voor drones

Dat blijkt vandaag op de opening van de Amsterdam Drone Week in de RAI. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur trekt samen op met de sector om te kijken welke toepassingen van drones wenselijk zijn. ,,Waar nodig nemen we deel aan experimenten of starten we zelf pilots”, zo zei ze.

De minister wijst op de vele nuttige toepassingen. ,,Drones helpen bij het bezorgen van medicijnen, bloed, organen en hulpgoederen, maar ook bij dijkbewaking, landbouw, verkeersmanagement en nog veel meer”, zo zei ze. Ook taxidrones zullen volgens de experts vanaf 2023 in steden worden ingeburgerd.

Brussel

De EU heeft de ambitie om tot een gezamenlijke markt voor drones te komen met een Europese regelgeving, zodat de veiligheid is gewaarborgd. Later moet dit volgens waakhond EASA uitmonden in wereldwijde standaards om het snelgroeiende droneverkeer in goede banen te leiden.

Dronegebruikers staat in ieder geval strengere Europese regelgeving te wachten. Ook amateurs mogen met hun speelgoed straks op nog minder plekken vliegen. Niet bij luchthavens, weg bij chemische installaties, ver uit de buurt van huizen en fabrieken.

Bestuurders moeten hun onbemande vliegtuigjes ook gaan uitrusten met een chip die voorkomt dat ze in verboden gebieden vliegen en ze mogen maximaal op 120 meter hoogte komen.

Groei

,,Het is zaak om zo spoedig mogelijk tot Europese harmonisatie van de regels voor drones te komen”,, vindt EASA-baas Patrick Ky. ,,Groei is goed, maar we moeten het wel onder controle houden. Nu is het nog zo dat de regels op het gebied van veiligheid per lidstaat verschillen. We willen echter geen verwarring. Drones zijn mooi, maar ze moeten 100% veilig zijn en maatschappelijk geaccepteerd.”

Boeing en Airbus zien een dringende behoefte om een nieuw soort mondiaal luchtruim te creëren dat veilig en betrouwbaar genoeg is om bemande en onbemande vliegtuigen te faciliteren. ,,We werken aan de toekomst van een derde dimensie in de lucht.”